poursuit la deuxième étape de sa carrière avec un trailer d'annonce pour l'arrivée de Sin Kiske pour le 24 novembre prochain, sur PC et supports PlayStation. Ce combattant accompagne Bridget (dispo depuis l'été dernier) et deux autres arriveront sur la longueur.On rappellera en outre que des versions Xbox Series et Xbox One sont promises pour ce printemps, sans que l'on sache encore si l'éditeur fera preuve d'une certaine générosité niveau offre vu le retard.