The Callisto Protocol dévoile le contenu de son Season Pass (incluant des animations de morts) The Callisto Protocol dévoile le contenu de son Season Pass (incluant des animations de morts)

A une dizaine de jours de son lancement (le 2 décembre), The Callisto Protocol peut commencer à parler concrètement de son Season Pass, en tout cas depuis la page Steam, permettant d'apprendre qu'en plus de contenu frais, nous aurons droit à de nouvelles animations de morts aussi bien pour Jacob que les ennemis. Par contre, il faudra patienter pour les dates pour chacune.



Outer Way Skin Collection (probablement Day One)

- L'armure Outer Way (skin)



Pack Contagion

- Mode ultra difficile (dont la mort permanente)

- 13 nouvelles animations de morts pour Jacob

- Un skin



Pack Anti-Emeute

- Un mode Horde/Survie

- 12 nouvelles animations de morts pour les ennemis

- Un skin



Une grosse extension scénarisée

- Dont on ne sait encore rien