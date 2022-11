Crisis Core FFVII Reunion pose ses arguments

Cloud

En attendant d'avoir des nouvelles de(et on les attend fermement), c'estqui interviendra le 13 décembre sur tous les supports pour venir nourrir les fans deZack.Et la nouvelle bande-annonce vient attester que l'on parle de quelque chose qui ira au-delà du simple remaster (admettons), avec l'arrivée d'un doublage intégral aussi bien en US que japonais, une OST réarrangée, des améliorations dans le système de combat (ça, c'est bien), du 120FPS pour l'élite PC, et enfin de la 4K partout où c'est autorisé, ce qui fait 63 fois plus de pixels que sur PSP. C'est le communiqué qui le précise.