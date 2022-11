Switch : Creatures regarde vers la Next Gen

Affilié à la Pokémon Company et s'occupant de spin-off de Pikachu et sa bande depuis une quinzaine d'années , la société Creatures Inc semble entrevoir un avenir plus ou moins lointain en annonçant chercher un nouveau membre pour son équipe (spécialisé dans la modélisation) pour… du hardware de « nouvelle génération ».De quoi recommencer à parler d'une « Switch 2 » ou quel que soit le nom de la prochaine console de Nintendo qui, selon un cycle de vie naturel, devrait voir le jour en 2023 (avec beaucoup de chance) voire 2024 (beaucoup plus probable).Creatures Inc qui en entendant achève son chantiersur Switch dont la sortie serait imminente selon les propos d'un des développeurs.En passant, voici une vidéo [UP : deux en fait] pour présenter Mordudor, la nouvelle bestiole dequi, à l'instar de Meltan avec, aura un lien direct avec