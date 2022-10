Digimon World : Next Order confirmé chez nous sur Nintendo Switch et PC

6 ans après les versions PlayStation 4 et PlayStation Vita,va bien revenir sur Nintendo Switch et PC via Steam, et ce pour le 22 février 2023 sur l'ensemble des territoires, avec sa traduction FR.Seuls changements pour ce titre déjà bien apprécié des fans à l'époque : un mode facile pour les non-initiés, et la possibilité de courir plus rapidement.