Marvel's Spider-Man : Miles Morales trouve sa date de sortie sur PC

Sony ne perd pas de temps et alors quesortira le 27 octobre sur Steam, on nous annonce maintenant que le PC accueillerale 18 novembre, avec toutes les features possibles dans la résolution 48:9 si vous avez plein de sous, sans éprouver la moindre once de jalousie face aux joueurs PS5 puisque la DualSense et ses features seront compatibles.En voici le trailer, avec plus bas les configurations recommandées.