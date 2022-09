Games with Gold : le (triste) programme d'octobre

On avait espoir, et nous étions naïfs : la fin des jeux Xbox 360 dans le service Games With Gold n'est compensée par rien du tout, et il faudra donc se contenter de deux jeux Xbox One, sans la moindre remise sur le coût de l'abonnement. C'est la vie.Et pour le mois prochain, ce sera donc le sympathique(à télécharger dès demain), accompagné du jeu de stratégieà partir du 15 octobre. Voilà.