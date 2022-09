Scorn arrivera finalement en avance

C'est beaucoup plus rare que les reports même si loin d'être inédit : le jeu d'horreur (et d'énigmes)sortira avec une semaine d'avance, le 14 octobre donc, toujours sur PC et Xbox Series, en plus d'être proposé Day One dans le Game pass.Certains diront avec ironie que ce n'est pas du luxe pour un titre annoncé il y a plus de six ans, et on espère une certaine réussite pour cette expérience qui, il faut le rappeler, n'a absolument rien d'un « FPS » standard.