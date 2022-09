Electronic Arts et Koei Tecmo présente Wild Hearts, avec déjà une date de sortie

Comme promis, Electronic Arts et Koei Tecmo sont venus main dans la main pour nous présenter, nouvelle licence signée Omega Force, donc les créateurs deentre deux Musô, qui tentera de se faire une place dans le secteur des jeux de chasse largement dominé par, toujours indisponible sur consoles de nouvelle génération. Et justement, qui va à la chasse (lolilol)…Bref, en attendant d'en voir davantage le 5 octobre avec du gameplay, on accueille un rapide premier aperçu pour ce titre qui aura déjà comme arguments la possibilité de construire des tourelles aux compétences variées, l'assurance du total cross-play (coop jusqu'à 3), le coup de l'exclusivité New Gen (et PC) et surtout une date de sortie déjà assurée : le 17 février 2023.