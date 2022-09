Crisis Core FFVII Reunion a sa date de sortie

Square Enix

Au cœur duNintendo Direct,est venu poser ses fesses avec un nouveau trailer mais aussi et surtout une date de sortie fixe, permettant de s'assurer qu'il ne faudra pas attendre jusqu'à début 2023 pour redécouvrir les aventures de Zack, susceptible en passant de bien spoiler ceux qui n'ont touché qu'àEt ce sera donc pour le 13 décembre, toujours sur PC, Switch et en cross-gen sur PlayStation et Xbox.