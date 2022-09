Petite annonce surprise lors du Disney x Marvel Showcase : Dlala Studios (les mecs derrière le retour de) planchent sur un platformer réunissant Mickey, Minnie, Donald et Dingo avec des allures de(coop à 4 inclus), les capacités propres à chaque personnage en plus.Cearrivera courant 2023 en exclusivité sur Switch et on espère une jolie surprise.