Le Double Kickstarter est lancé pour le duo Armed Fantasia & Penny Blood

Le très attirant « Double Kickstarter » de fin d'été vient d'être lancé, réunissant donc les financements conjoints de(par la team) et(par la team), avec déjà la quasi-assurance que l'affaire devrait être rapidement bouclée : au moment d'écrire ces lignes, il y a environ 350.000$ de récoltés sur les 720.000 souhaités.En un mois de campagne, on peut donc espérer de nombreux paliers atteints (celui à 750.000$ donnera par exemple un système de jobs pour) et on attend surtout ceux des portages : seule la version PC est prévue pour le moment, et il y aura des objectifs à atteindre pour des versions PlayStation 5, Xbox Series et la prochaine console de Nintendo.Notez en outre que les deux équipes prévoient de sortir leurs jeux d'ici mars 2025, mais on sait très bien que les dates ne signifient absolument rien sur Kickstarter…