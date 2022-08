Kena : Bridge of Spirits aura une MAJ de contenu gratuit, et une version Steam

IGN nous apprend en exclusivité que le très sympathiqueva avoir droit à une MAJ « Anniversaire » le 27 septembre, totalement gratuite, avec en prime une version Steam (sur PC, il était jusqu'à exclusif à l'Epic Games Store).Au programme :- Un mode New Game+ où l'on conservera toutes ses tenues et améliorations, mais avec des combats plus difficiles.- Des charmes pour obtenir des bonus de stats.- Un mode Défi avec plusieurs missions réparties en trois catégories (Course, Défense, Boss).- Réussi les défis débloquera des tenues inédites et de nouveaux charmes.- Les possesseurs de l'édition Deluxe obtiendront une tenue exclusive.Le trailer :