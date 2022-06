Nouvelle présentation de Mario et Les Lapins Crétins : Sparks of Hope, avec du renfort pour l'OST

Ubisoft a tenu son Live surdans la foulée de son retour dans l'actualité en début de semaines, et l'on repart avec deux vidéos supplémentaires pour faire patienter les intéressés jusqu'au 20 octobre prochain.Bonus pour ceux qui tiennent à une bonne OST : en plus du légendaire Grant Kirkhope (ex pointure de Rare) qui avait déjà fourni du taf sur le premier, la bande-son sera également assurée par Gareth Coker () et Yoko Shimomura ().