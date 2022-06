[LEAK] Quelques visuels et une date de sortie pour Mario et Les Lapins Crétins : Sparks of Hope [LEAK] Quelques visuels et une date de sortie pour Mario et Les Lapins Crétins : Sparks of Hope

Encore un pseudo stagiaire qui a cliqué sur le bon bouton mais au mauvais moment (à se demander depuis le temps si ce n'est pas fait exprès) : le Ubisoft Store vient « d'auto-leaker » des visuels tout frais de Mario et Les Lapins Crétins : Sparks of Hope alors que la nouvelle présentation aurait dû avoir lieu mardi voire mercredi, et ce n'est pas tout.



- Lancement prévu le 20 octobre

- Présence d'un Season Pass (incluant une future extension)

- Edition Gold comprenant le Pass et un Pack de trois skins d'armes



On reviendra sur le sujet dès que le trailer sera officiellement lâché.