No More Heroes III : trailer versions PS & Xbox

C'est par un trailer que Marvelous annonce quesortira sur PlayStation et Xbox (cross-gen) le 6 octobre au Japon, avec son boost graphique et dans le cas des dernières nées, un combo 4K/60FPS pas difficilement atteignable.Il est probable que ça soit la même date pour l'occident, avec version PC en prime, et on notera que le titre proposera pour la première fois le doublage japonais qui sera ajouté sur Switch via une MAJ gratuite.