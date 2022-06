[Rappel] Conférence Summer Game Fest à 20h00

L'un des principaux morceaux du Summer Game Fest aura lieu ce soir à 20h00 avec la conférence « Kickoff Live » tenue par Geoff Keighley, qui étalera annonces et trailers pour une durée indéterminée, mais que l'on imagine être de plus ou moins deux heures.Parmi les gros morceaux confirmés, on comptera suret, et nous verrons bien si les rumeurs se vérifient autour de la présence deou encore le nouveau projet de Hideo Kojima.