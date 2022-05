Mario Strikers : Battle League s'offre une nouvelle présentation un mois avant sa sortie

La nouvelle production de Next Level Games, studio appartenant aujourd'hui à Nintendo on rappelle, sera comme chacun saitet à l'approche de son lancement prévu le 10 juin prochain, mondialement, un habituel trailer overview (uniquement en japonais pour le moment) vient nous faire un point de la situation.Y seront évoqués les nouveautés de gameplay comme les attaques coop, la customisation, la bonne idée des « terrains doubles », le mode Club en ligne ou encore les différentes configurations de multi : jusqu'à 4 en local et 8 en ligne.