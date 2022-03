Pocky & Rocky Reshrined aura droit à une boîte chez nous (et même un Collector)

On ne sait pas encore quand sortira exactement le très mignon shoot(21 avril au Japon) mais on sait désormais que les anti-dématérialisés auront droit à une version boîte via ININ Games, qu'il faudra précommander dès maintenant en urgence pour éviter de devoir cracher ensuite un surplus à un scalper :- 2500 unités pour la version Switch (29,99€)- 1500 unités pour la version PS4 (29,99€)- 2000 unités pour le Collector Switch (69,99€)- 1000 unités pour le Collector PS4 (69,99€)Et pour les plus gros fan, vous pourrez même rajouter la peluche avec l'édition de base (59,99€) ou le collector (99,99€).