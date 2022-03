Forspoken : encore 10mn de gameplay

Game Informer achève son point com suravec une dernière vidéo de gameplay, incluant 8 minutes de combat et de traversée au cœur de ce monde ouvert conçu sous Luminous Engine, tandis que les deux dernières minutes montreront le mini-boss que l'on a déjà précédemment vu.Square Enix reprendra ensuite la main dans les semaines/mois à venir pour préparer le lancement prévu le 11 octobre sur PC et PlayStation 5.