PS5 : la gamme PS Plus Collection maintenue

Petite information complémentaire par rapport à l'annonce d'hier concernant le nouveau service PS Plus : Sony assure que la mise en ligne d'un catalogue conséquent PlayStation 4 (et autres) ne fera pas disparaître la gamme « PS Plus Collection ».L'offre restera accessible à tous les abonnés PS5 quel que soit le palier, même « Essential », incluant on rappelle une vingtaine de titres PlayStation 4 dont la moitié venue des PS Studios (…).