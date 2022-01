13 minutes de présentation pour Légendes Pokémon : Arceus avant la sortie

Sortie majeure de la Switch pour ce premier mois de l'année,a droit à une grosse présentation pour tout savoir de ce spin-off qui, on s'en doute, sera le premier d'une série si le succès est au rendez-vous. Et on imagine mal qu'il en soit autrement.Garanti sans micro-transactions autres que les fonctions demandant l'abonnement online (il y avait une rumeur sur le sujet), la cartouche débarquera ce 28 janvier dans les bacs.