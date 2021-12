Splinter Cell : Ubisoft annonce... un remake

Il se passe quelque chose de bizarre au royaume d'Ubisoft : alors que tout semblait conduire à un nouvel épisode de la franchise, concrètement du « Assassin's Creed en plus furtif » vu les dernières rumeurs, on part finalement vers un remake du premier épisode 20 ans après sa sortie. Notez que rien n'empêche les bruits de couloirs de se concrétiser un jour ou l'autre.Bref, toujours est-il que nous retrouverons l'année prochaine les premières aventures de Sam Fisher sous le moteur Snowdrop avec la branche Toronto au programme, dans un rendu totalement remis aux goûts du jour, et peut-être des surprises. D'ailleurs le directeur créatif prévient : ce remake servira de base pour l'avenir de la série.