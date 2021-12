Chocobo GP a sa date de sortie

Ce ne sera pas vraiment le plus gros titre du début d'année 2022 mais pour ceux qui espèrent un concurrent potable à, sachez quevient de caler son lancement au 10 mars prochain, exclusivement sur Switch.Une nouvelle bande-annonce permet de faire le tour du contenu, avec tout de même un mode histoire et bien entendu du online dont le mode « Chocobo GP », tournoi réunissant 64 joueurs en courses éliminatoires.A noter également que le compte US Youtube mentionne une version « LITE » gratuite, donc en gros une grosse démo disponible Day One avec les choses suivantes :- Prologue du mode Histoire- Multi en local- Essai au mode Chocobo GP