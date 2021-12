Fortnite : des collaborations avec Spider-Man et Gears of War pour le Chapitre 3 (LEAK)

On ne sait pas si beaucoup de monde ici présent continue de tourner sur, mais comme il faut bien parler de temps à autre de ce qui reste le BR le plus populaire de la planète, apprenez que le trailer du Chapitre 3 a été leaké quelques heures avant la diffusion officielle, et les fans auront encore de quoi faire dans les semaines et mois à venir avec notamment :- Une toute nouvelle map- De nouvelles mécaniques de gameplay- De nouveaux éléments destructibles- Une collaboration pour- Une collaboration avec(Kait & Marcus)