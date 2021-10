The Dark Pictures : The Devil in Me propose son premier teaser et son synopsis

Leaké 5h après qu'un mec avait terminéavant même la date de sortie officielle, le premier teaser deest diffusé en bonne et due forme par Bandai Namco et Supermassive, donc en meilleure qualité et avec les sous-titres FR.Le communiqué nous permet d'ailleurs d'apprendre plus précisément que ce « quatrième et dernier épisode de la Saison 1 » de la franchiseprendra pour thème un tueur en série, forcément maniaque de ses œuvres sanguinaires comme le veut une certaine routine. Le scénario lui fera un mélange entreet du: un groupe de réalisateurs de documentaires va être invités à découvrir le « Murder Castle », reconstitution de l'hôtel du premier tueur en série US. Et devinez quoi ? Ça ne va pas bien se passer !Pas de date mais on l'imagine déjà pour Halloween 2022, avec déjà la promesse de l'épisode le plus gore de la franchise. Ça on veut bien.