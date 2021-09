Back 4 Blood : trailer de lancement

Avec un peu d'avance, Warner Bros dévoile déjà le trailer de lancement de, la nouvelle production très attendue des créateurs dequi ont clairement besoin de se refaire une santé après l'énorme échec du projetUn retour aux sources pour l'équipe avec ce FPS coopération qui proposera aussi bien la campagne que du Versus, mais avec ses petites originalités comme le système de modificateurs qui ajoutera une couche à l'aléatoire et donc la replay-value.Sortie prévue le 12 octobre sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, sans oublier une intégration Day One dans le service Game Pass.