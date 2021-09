Shin Megami Tensei V : un trailer pour le doublage US

proposera VO et VA sur l'ensemble des territoires et peut-être seriez-vous intéressés de savoir à quoi ressemble justement le doublage américain, chose que vous pouvez découvrir avec ce nouveau trailer.Quoi qu'il arrivera, on profitera aussi bien de sous-titres FR que d'une sortie mondiale et une version boîte (soit l'inverse de ce qui a été effectué avec le IV), et les fans ont pris rendez-vous le 12 novembre pour découvrir ce nouvel épisode, exclusif à la Switch.