Actraiser Renaissance et Castlevania Advance Collection annoncés et déjà disponibles

Comme chez la concurrence, chaque show de Nintendo est susceptible de nous offrir un petit shadow-drop et on en a même eu cette fois deux, dont le premier est sorti de nulle part :donc, véritable remake d'un titre culte de la Super Nes.Le prix est tout de même de 29,99€ (PC, PS4, Switch et mobile) mais c'est totalement refait, avec même du contenu inédit dont de nouvelles magies, une zone supplémentaires, 15 nouveaux morceaux, et quelques options d'accessibilité dont la sauvegarde automatique.Le deuxième n'est en revanche pas une surprise puisque leaké dans tous les sens depuis des semaines :est également disponible (19,99€) sur PC, PS4, One et Switch, avec donc :- Les trois épisodes Game Boy Advance- Dracula X en bonus- Une fonction rewind et une option sauvegarde rapide- La possibilité de choisir sa version (PAL, US, JP)- Une galerie et une encyclopédie