14 minutes de gameplay pour Forza Horizon 5

Il fera sans aucun doute une nouvelle apparition lors du prochain show Xbox de la période GamesCom mais en attendant, avalons goulûment environ 14 minutes de gameplay supplémentaires pour, l'un des gros morceaux de fin d'année, attendu précisément le 9 novembre sur PC, Xbox Series et Xbox One.Comme de coutume, le titre sera vendu en trois éditions, donc la Standard (intégré au Game Pass), la Deluxe qui intègre le « Pass Voiture » avec 8 voitures bonus Day One et 34 autres à venir à raison d'une par semaine, et enfin la Premium à 100 boules qui réuni le contenu de la version Deluxe, mais avec 5 jours d'accès anticipé et surtout les deux extensions qui se présenteront en temps voulu.