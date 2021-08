Avec Megaton Musashi, Level-5 est enfin prêt à sortir un nouveau jeu (mais seulement au Japon)

Miracle : Level-5 va enfin arriver à accoucher d'un jeu, et pas un remaster ou une quelconque « version ++ » puisque l'on parle de, un action-RPG misant à fond sur la customisation et le jeu en coopération, soit avec une IA qui aura intérêt ) faire le taf, soit en ligne que ce soit sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. La version PS5 annoncée l'année dernière semble elle annulée, plus personne n'en faisant mention aussi bien dans ce nouveau trailer (et une pub) que sur le site officiel japonais.Et donc cinq ans après son annonce, ça sortira enfin le 11 novembre au Japon, précédé comme de coutume avec l'éditeur du lancement d'un anime dès le 1er octobre.Quant à l'occident, inutile d'avoir trop d'espoir pour le moment, Level-5 semblant vouloir se reconstruire doucement avant de tenter à nouveau de reprendre ses marques en dehors de l'archipel.