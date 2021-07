FIFA 22 parle maintenant ''Hypermotion'' tout en s'offrant une date de sortie [UP]

EA Sports a livré le premier trailer dequi dans les faits ne servira pas à grand-chose hormis certifier que ça arrivera le 1er octobre 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One (mais aussi Stadia, au cas où).Il faudra se tourner vers le site officiel pour découvrir la mention de la technologie « révolutionnaire » Hypermotion, qui concrètement exploitera les maillots Xsens pour la capture de mouvements, ce qui va démultiplier le nombre d'animations (plus de 4000 en plus des existantes nous dit-on), ce qui aura évidemment une influence sur le rendu mais permettra aussi de meilleure réactivité. Ah et on nous promet comme tous les ans une IA revue sur plein d'aspects mais on verra tout ça en temps voulu.Détail important : la technologie Hypermotion ne sera consacrée qu'aux supports New Gen et à Stadia.- Autant être prévenus : à l'instar de, ce nouveau FIFA sera 10€ plus cher sur les supports de nouvelle génération (donc 79,99€).