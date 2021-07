Nacon annonce le retour surprise de RoboCop

En voilà une licence qu'on ne pensait pas voir revenir un jour dans le JV (ça fait quand même 20 ans) mais l'agent Alex Murphy va officiellement faire son retour comme vient de l'annoncer Nacon avec, une adaptation dont on ne sait absolument rien pour l'instant si ce n'est que c'est développé par Teyon, auteur de, ce qui n'est pas non plus là pour rassurer pleinement.Mais qui sait si les développeurs ne gagneront pas en skill d'ici le lancement assez lointain : 2023 (hors éventuel retard) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.