The Witcher : le spin-off RA trouve une date

Dans le monde des jeux d'exploration en réalité augmentée où certains ont rencontré un succès dantesque (), d'autres notables même si de moins portée (…) quand d'autres se sont écroulés face à la concurrence (), c'est maintenant l'une des deux franchises phares de CD Projekt Red qui va tenter sa chance avec une sortie annoncée le 21 juillet sur iOS/Android pourDe l'exploration à coups de balade, des affrontements, de la montée en puissance, du loot & craft ainsi que le besoin de prendre en compte météo et heure, sans oublier (et là c'est assez rare dans le genre) un minimum de narration via les nombreuses quêtes disponibles.Avant cela, on rappelle que se tiendra la WitcherCon en partenariat avec Netflix le 9 & 10 juillet, où il ne faudra absolument pas espérer la moindre information sur le prochain épisode en préparation mais au moins :- Des informations (et une date ?) pour la Saison 2 desur Netflix.- Différents intervenants dont le showrunner et bien entendu Henry Cavill.- Un mot sur le- Une présentation (justement) dePas un mot en revanche sur l'upgrade New Gen deprévue d'ici la fin de l'année mais qui sait...