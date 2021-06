Encore un petit trailer pour No More Heroes III

Après la présentation complète de l'E3 sans oublier la phase de gameplay du Treehouse de Nintendo,se maintient un peu dans l'actualité avec la mise en ligne par Marvelous d'un nouveau trailer japonais qui ne fait pas dans la demi-mesure pour bien montrer qu'on parle avant tout d'un jeu d'action.« Avant tout » car le concept restera le même, à savoir aller dégommer le top 10 de grands vilains (ici les sbires du prince maléfique FU) en étant obligé entre deux VS d'aller se promener en ville pour s'adonner à des annexes dans le but de monter en puissance et se faire un peu de pognon.Ce troisième épisode annoncé de très longue date (Suda le souhaitait au départ sur Wii U) arrivera le 27 août prochain, exclusivement sur Switch dans un premier temps.