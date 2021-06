Elden Ring : une dose d'informations

L'attente fut incroyablement longue avant de revoirrevenir sur le devant de la scène et maintenant que c'est chose faite, Bandai Namco va pouvoir tranquillement passer la seconde et c'est donc peu après le gros trailer de gameplay que le réalisateur Hidetaka Miyazaki a pu passer quelques interviews pour nous permettre de repartir avec d'intéressantes informations :- Si un thème devait être donné au jeu, ce serait celui d'être le « best of » de tout le savoir faire accumulé par FromSoftware depuis ses débuts.- Le monde se nomme « The Lands Between » même si ce terme concerne surtout la zone principale, donc véritablement ouverte et la seule où l'on pourra exploiter le cheval.- Le système de combat, outre la reprise des mécaniques d'infiltration de Sekiro en « plus simple », se voudra plus souple en matière d'évolution du personnage.- On parle notamment d'une centaine de compétences et une plus grande variété d'armes dont on pourra combiner les effets, sans oublier la magie, en se sentant moins « bloqué » par rapport à certaines envies qui auparavant réclamait un reboot de l'avatar, voire une nouvelle partie.- La jauge d'endurance sera toujours là, mais également moins restrictive qu'auparavant.- Afin de pousser l'exploration, ou en tout cas motiver chacun à fouiner, une grosse partie des magies et compétences seront cette fois cachées dans le monde, et pas uniquement chez l'un des marchands du coin.- La présence de George RR Martin aura un impact sur la narration, mettant davantage en avant la personnalité des personnages pour un scénario qui se voudra cette fois un peu moins évasif que par le passé.- Le scénario du jeu, dans les grandes lignes, évoquera le fait que « The Lands Between » était un grand lieu béni par le Cercle d'Elden, affectant le peuple qui y vivait. Pour des raisons que l'on ignore, certaines personnes ont fini par échapper à cette grâce, renommées « Sans-Eclat » et ensuite chassées de ce monde… jusqu'à l'effondrement du Cercle d'Elden, et le retour des concernés. Et vous êtes justement l'un d'entre eux.- Les différents boss principaux seront des sortes de divinités (ou plutôt demi-dieux) qui ont obtenu leur pouvoir grâce aux fragments du Cercle d'Elden après sa destruction. On parle d'ailleurs de 6 boss principaux pour autant de zones dédiées, à explorer dans l'ordre que vous souhaitez même si le jeu proposera une mécanique pour suivre un ordre plus logique en terme de challenge et de scénario.- Même au cœur de certaines zones, des endroits resteront inaccessibles tant que vous n'avez pas accompli certains faits.- Cycle jour/nuit qui aura une influence sur la vision des ennemis et le bestiaire.- Aucun temps de chargement.- Outre les 6 donjons principaux liés au scénario, FromSoftware promet tout un tas de zones annexes comme des catacombes, des forteresses…- Le système de voyage rapide sera toujours présent, avec logiquement la possibilité de s'y restaurer mais par son aspect plus ouvert, les séquences entre deux havres de paix seront plus longues, obligeant les développeurs à proposer un peu plus de ressources de soin sur le chemin pour maintenir l'équilibre.- En revanche, à la fois pour des questions de ressources, de temps de développement et tout simplement d'ambiance, il n'y aura pas de villes/villages comme dans un RPG traditionnel.- La durée de vie est estimée à une trentaine d'heures en ligne droite, ce qui ne veut absolument rien dire puisque le challenge dépendra de chacun, et qu'il est bien rare de pratiquer ce genre d'expériences en filant uniquement vers les points principaux.- Confirmation que la mécanique de coopération en ligne sera de retour.- Et pour ceux qui préfèrent jouer solo ou hors-ligne, possibilité de capturer les esprits des ennemis décédés pour ensuite invoquer les meilleurs selon la situation.sortira en janvier 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur PS4/One.