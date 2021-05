Biomutant : le point performance à J-10

Nous sommes à quelques jours du lancement (non sans retard) deet comme l'époque le veut, THQ Nordic se sent dans l'obligation de faire un point « performance » sur sa nouvelle licence en fonction de la machine sur laquelle elle tournera.Trois vidéos donc, qui viennent décrire en gros que :- Ce sera du 4K/60FPS sur PC (frame-rate débloqué si vous le souhaitez)- Du 1080p (dynamique) & 60FPS sur PS4 Pro et Xbox One X- Du 1080p (dynamique) & 30FPS sur les PS4/One vanillaPas de versions PlayStation 5 et Xbox Series ou en tout cas pas pour le moment, et les intéressés peuvent retourner patienter jusqu'au 25 mai.