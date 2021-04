Call of the Sea le mois prochain coté PlayStation

Aucune surprise vu le teasing il y a quelques jours : comme attendu,arrivera bien sur les deux supports PlayStation après avoir fait parler de lui en décembre dernier sur PC et Xbox, et on apprend juste en complément que le lancement se fera le mois prochain.Pas de nouveau trailer pour fêter la chose, nous poussant à remettre l'ancien afin de vous imprégner de cette ambiance particulière pour ce titre narration/énigmes vous faisant incarner Norah dans une île du Pacifique des années 30, à la recherche de son mari disparu.