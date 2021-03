Miitopia (Switch) : le trailer overview

Comme vous le savez depuis le Nintendo Direct de février,va revenir sur Switch le 21 mai, accueillant aujourd'hui un trailer overview (uniquement en japonais pour l'instant) afin de tout savoir de cette originalité… du moins si vous ne l'avez pas fait sur 3DS.Car on rappelle qu'il s'agit dans les grandes lignes d'un portage (à 49,99€) pour une expérience certes rigolote et doté d'une durée de vie improbable (plus de 60h de jeu), mais sans grande profondeur. Cette édition aura droit à du contenu inédit, comme une personnalisation plus poussée, de nouvelles scènes, des ennemis inédits ou encore l'apport d'un bidet en soutien.