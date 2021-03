Astérix & Obélix de retour chez Microids, cette fois dans un beat'em all en pure 2D

Après lescoté DotEmu, c'est au tour de Microids de venir faire plaisir aux fans de la VRAI 2D avec une nouvelle adaptations du duo gaulois pour ce qui se nommera, un pur beat'em all à l'ancienne comme à l'époque des jeux arcade de Konami.Reste à croiser les doigts pour que la qualité soit au rendez-vous de la part du studio Mr. Nutz () et en voici un premier teaser en attendant quelque chose de plus conséquent et une date précise, la fenêtre de sortie se limitant pour l'heure à « la fin d'année » sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.