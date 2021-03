KOF XV : présentation de Yuri Sakazaki

SNK continue de dérouler le casting deavec donc le 9e représentant, ou plutôt représentante : il s'agit de Yuri Sakazaki qui a comme de coutume droit à son trailer et ses quelques visuels, mais qui comme le précédemment annoncé Andy Bogard n'a pas encore de team attitrée pour l'heure.Sortie toujours prévue pour cette année, et on attend encore les supports attitrés.TEAM « Hero » :- Benimaru Nikaido- Meitenkun- Shun'eiTEAM « Sacret Treasures » :- Kyo Kusanagi- Iori Yagami- Chizuru KaguraSans Team (pour l'instant) :- Joe Higashi- Andy Bogard- Yuri Sakazaki