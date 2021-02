Tekken 7 : teaser du prochain personnage

Le prochain personnage de, ce sera pour le début du printemps et nous aurons plus précisément droit à un combattant inédit, ou plutôt « une » puisqu'on parle d'une femme polonaise au poste de Premier Ministre.Katsuhiro Harada s'est d'ailleurs exprimé sur cela en déclarant qu'il avait remarqué que la Pologne avait eu plusieurs femmes au poste de Premier Ministre, et souhaitait donc mettre en avant ce fait dans son jeu, sachant bien évidemment que le personnage en question ne sera pas tiré d'une représentante « réelle ».Bien sûr, on sait tous que ce type d'intégration est mûrement réfléchi depuis longtemps mais il faut tout de même noter l'ironie de la situation en voyant un développeur japonais féliciter à sa façon la place de la femme en politique, quand le Japon est justement frappé par une vague de polémique entre un parti au pouvoir qui ne fait pas de la parité un projet, le fait qu'il a souhaité que les femmes assistant aux réunions ne puissent s'exprimer à voix haute, sans oublier la récente démission du président des Jeux Olympiques (Yoshiro Mori), légèrement poussé à la porte après avoir déclaré que les femmes ne savaient pas parler de manière suffisamment claire lors des réunions professionnelles.Petite anecdote plus légère : Harada s'est amusé à dire qu'il a justement visité la Pologne en 2020, au départ pour le boulot (marketing, organisation de tournois…) mais face à la pandémie qui a causé l'annulation de tous les projets, le réalisateur s'est contenté d'une période de vacance/tourisme dans ce pays… aux frais de Bandai Namco.