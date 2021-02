Microsoft Flight Simulator : la nouvelle MAJ UK & Irlande disponible, avec son trailer

Avec quelques jours de retard, Asobo vient de livrer la nouvelle mise à jour dequi va donc offrir un boost visuel pour les territoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, avec comme de coutume une bien meilleure mise en avant des zones historiques.Outre diverses autres améliorations dont une section de modding (sans oublier la version Xbox Series cet été), le studio s'attelle déjà à faire de même pour plusieurs pays européens, et plus précisément la France et les territoires du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).