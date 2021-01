Wonder Boy : Asha in Monster World précise sa sortie

Les plans de sortie se précisent pourqui on l'espère sera plus sympathique à vivre qu'il ne l'est à regarder, et c'est donc le 22 avril que ce remake desortira au Japon sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Pas de précisions pour l'occident mais avec un lancement fixé à « début 2021 », on estime que ça débarquera dans les mêmes eaux, avec sa version boîte sur consoles.En voici d'ailleurs un nouveau trailer, l'occasion de rappeler que led'origine sera inclus dans les versions physiques, directement sur la cartouche sur Switch, et sur un code de téléchargement coté PS4.