Résumé des différentes annonces de l'Indie World, dont l'arrivée surprise de Among Us sur Switch

Deux shadow-drop pour le dernier Indie World (le second en fin d'article) dont un qui a forcément marqué le coup : vainqueur des catégories « jeu multi de l'année » et « jeu mobile de l'année » (alors qu'il est sorti en fait en 2019),est désormais disponible sur Switch contre moins de 5 balles.Une belle surprise pour les gros traîtres, et l'on ne doute pas que si le titre devrait sans problème faire son trou sur l'eShop, aucune inquiétude quant à l'audience puisque c'est cross-play.On rappellera queaccueillera prochainement diverses localisations en dehors de l'anglais, bien que ce ne soit pas très handicapant vu que le type de jeu, mais aussi et surtout une nouvelle carte.Cette principale annonce n'empêche pas d'oublier que le petit show a permis de repartir avecd'autres annonces que l'on peut résumer comme suit :- Les deuxsortiront sur Switch l'été prochain.- A peine disponible sur PC et Apple Arcade, le jeu écologique déjà applaudit par la communautés'offrira un portage Switch au printemps 2021.- Point & Click au design des plus particuliers,nous fera voyager au premier trimestre 2021 à travers les cauchemars d'un jeune enfant dans le but de repousser les ténèbres et le rendre à nouveau heureux.- L'Epic Games Store n'aura donc pas l'exclusivité de, ou en tout cas pas en dehors du PC : cette suite attendue depuis plusieurs années arrivera le même jour sur Switch, donc le 23 décembre, tandis que les joueurs PS4/One devront patienter jusqu'à début 2021.- Il n'y a pas que les oies qui peuvent foutre un boxon pas possible puisqu'il en sera de même avec les chats dans, où les adorables félins que nous incarneront pourront faire comme dans la vie réelle : tout démolir dans le salon (et autres pièces stratégiques) dès que nous avons le dos tourné. Une sorte de party-game dans les faits, jouable jusqu'à quatre et attendu pour le début d'année prochaine sur PC et Switch.- Sorti un peu en douce sur PS Vita (en même temps, c'était en 2019), le jeu d'aventure textuels'ouvrira à une plus grande audience l'année prochaine avec des versions PC & Switch, qui bénéficieront d'ailleurs d'une localisation (en anglais du moins). Un titre qui repose sur le concept du loup-garou où il faut démasquer parmi 14 PNJ à bord d'un vaisseau (et dans des parties très courtes) qui sont les infectés par le virus « Gnosia ».- Encore récemment remarqué durant les Game Awards où il a fait une furtive apparition,est donc signé pour le 26 janvier 2021 sur PC/PS4/One/Switch, pour 14,99€ dans tous les cas, en rappelant que le titre sera intégré Day One au service Game Pass., c'est une sorte de simulateur de groom mais en… Allez, vous laisse plutôt avec le trailer pour comprendre (et ça sort début 2021).c'est du hack'n slash (ça se voit), avec du coop (ça se voit) et des mécaniques de rogue-like qui elles sont encore à découvrir, chose qui sera faite en mars 2021 sur Switch donc, mais aussi sur PC & One. Notons qu'une version PS4 est programmée, mais non datée.- Et on terminera avec, le second shadow-drop de l'Indie World qui est en fait également disponible sur PC et One, pour 11,99€ dans tous les cas. Une fois de plus, pas de nouvelle de la version PS4 qui reste « en préparation ». Sinon, c'est ce que l'on appelle dans le jargon une « simulation de vie » faite d'exploration et d'interactions (surtout avec des animaux) tout en ayant pour tâche de redonner sa splendeur au café de la ville.