Temtem fait le point avant sa sortie PS5

Surprise à son lancement sur Steam et s'étant d'ailleurs plutôt bien vendu, le Pokémon-likeva désormais arriver sur PlayStation 5 toujours en Early Access, et ce dès demain avec son 4K/60FPS. Une version Xbox Series est déjà programmée, non datée, tandis que l'on peut rappeler que les éditions PS4/One ont elles été annulées entre temps.Un nouveau trailer vient donc nous faire le point sur ce titre qui reprendra évidemment la formule de la licence de Game Freak (dont les trois Starters de départ) mais avec ces aspects bien à lui dont un monde totalement connecté en ligne, d'ailleurs en cross-play avec les joueurs PC, et un surplus de stratégie en combat.Environ 60 % du contenu répondra présent avec 4 îles, 100 bestioles et du PVP, tandis que la version finale aura, via les MAJ gratuites en cours de route, un total de 6 îles, 161 créatures, un mode clan, des tournois, une maison d'enchères et l'arrivée d'un Légendaire.