The King of Fighters XV prend rendez-vous

Nous savions qu'unétait en préparation, et on sait maintenant quand nous en verrons la couleur : le 7 janvier 2021 comme le montre cette longue vidéo d'annonce qui se résume à du blabla et un logo… ou plutôt deux.Car on apprend par la même occasion queremettra le couvert avec une troisième saison (et le Pass qui va avec), elle aussi dévoilée à la même date.Quant au retour certifié de, silence radio pour le moment.