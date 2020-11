Assassin's Creed Valhalla s'offre une nouvelle présentation (sur Xbox Series X) à J-4

4 jours nous séparent du lancement d'sur tous les supports ou presque (la version PS5 attendra le 19 novembre, forcément) et Ubisoft nous en offre une nouvelle grosse présentation directement tirée de la version Xbox Series X.L'occasion de rappeler que contrairement aux éditions old-gen (donc PS4 & One), celles sur SX et PS5 disposeront du 60FPS en plus d'un rendu globalement meilleur, et bien entendu des différents avantages du SSD. Comme tous les autres jeux Ubisoft récents ou à venir, l'upgrade New Gen sera gratuite, et il sera possible de transférer ses sauvegardes d'un support à l'autre.