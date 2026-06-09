Toys For Bob : Spyro 4 c'est acté, mais pourquoi pas aussi un Spyro 5 et même plus ?

Sans être une surprise par les leaks depuis plus d'un an, l'annonce defut tout de même un petit pic de bonheur pour les fans de la franchise qui n'avaient pas eu droit à du pleinement neuf depuis environ 18 ans. Et si tout se passe bien, la licence ne devrait plus repartir au placard.Transparent, le directeur de Toys for Bob (Paul Yan) a en effet indiqué auprès de GamesRadar+ sa volonté pour que le studio devienne un soutien envers pour le petit dragon, et ce pour des années avec même d'autres jeux (évidemment ils ne devraient pas faire que ça). Et l'homme ne compte d'ailleurs pas presser soudainement le citron en ayant conscience des enjeux pourcomme les éventuels autres à venir :- Faire en sorte de ne pas trop miser sur la nostalgie et les mêmes idées.- Inversement, ne pas forcément « trop » innover au point de ne plus retrouver l'essence de la franchise.Pourquoi pas, mais quitte à être autant copain avec Xbox, vous savez qu'il y a aussi un gros ours et sa copine la piaf bavarde ?