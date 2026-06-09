Toys For Bob : Spyro 4 c'est acté, mais pourquoi pas aussi un Spyro 5 et même plus ?
Sans être une surprise par les leaks depuis plus d'un an, l'annonce de Spyro : A Realm Beyond fut tout de même un petit pic de bonheur pour les fans de la franchise qui n'avaient pas eu droit à du pleinement neuf depuis environ 18 ans. Et si tout se passe bien, la licence ne devrait plus repartir au placard.
Transparent, le directeur de Toys for Bob (Paul Yan) a en effet indiqué auprès de GamesRadar+ sa volonté pour que le studio devienne un soutien envers pour le petit dragon, et ce pour des années avec même d'autres jeux (évidemment ils ne devraient pas faire que ça). Et l'homme ne compte d'ailleurs pas presser soudainement le citron en ayant conscience des enjeux pour A Realm Beyond comme les éventuels autres à venir :
- Faire en sorte de ne pas trop miser sur la nostalgie et les mêmes idées.
- Inversement, ne pas forcément « trop » innover au point de ne plus retrouver l'essence de la franchise.
Pourquoi pas, mais quitte à être autant copain avec Xbox, vous savez qu'il y a aussi un gros ours et sa copine la piaf bavarde ?
- Inversement, ne pas forcément « trop » innover au point de ne plus retrouver l'essence de la franchise.
Enfin le mérite de pas faire que des suites sans saveur et nouvelle idée, seul mario en est digne pour le moment en plateforme et sur la durée (et sonic en sont temps). Astro bots a bien réussie à faire enfin une nouvelle franchise qui marque les esprits, alors certes spyro nouvelle opus, plus d'idée c'est déjà bien, mais une nouvelle franchise il y a surement de quoi faire.