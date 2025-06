FBC Firebreak prépare sa sortie pour ce mardi, et dévoile sa feuille de route

Remedy vient nous rappeler que ce mardi (17 juin) sortira son, première tentative plus ou moins GAAS de l'entreprise et dont nombreux seront ceux à pouvoir lui laisse sa chance sans surcoût puisque inclus dans le Game Pass (PC), le Game Pass Ultimate (Xbox Series) et le PlayStation Plus Extra (PS5). Sinon c'est 34,99€.En voici le trailer de lancement mais également une feuille de route avec plus exactement deux grosses MAJ à venir (outre les correctifs et éventuellement de l'équilibrage). La première en fin d'année ajoutera une nouvelle classe, une nouvelle feature de gameplay et du neuf côté bestiaire, tandis que la deuxième proposera elle aussi une nouvelle classe mais surtout du nouveau matos (et là aussi des ennemis inédits). Dans les deux cas, des cosmétiques seront à débloquer, en plus pour les intéressés de packs de skins payants.